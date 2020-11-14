رئيس بلدية دير البلح يحذر من مغبة الاستهتار وعدم الالتزام بإجراءات السلامة

حذر رئيس لجنة الطوارئ وبلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو من مغبة الاستهتار وعدم الالتزام بإجراءات السلامة التي وجدت بين عدد من المواطنين والتي ساعدت في انتشار المرض خلال الأيام الماضية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص للحد من تفشي فيروس كورونا داخل التجمعات السكانية، وأضاف في تصريح له اليوم: ندرك ارتفاع أعداد الحالات في جميع المناطق بما فيها دير البلح الأمر الذي يعتبر مؤشر خطر باتجاه تفشي المرض في حال عدم الالتزام.

وأهاب بالمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء الخروج من المنزل للحفاظ على سلامتهم والتقليل من الحركة قدر الإمكان، والحفاظ على التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

كما دعا جميع مكونات المجتمع بإجراءات السلامة وطرق الوقاية من أجل كسر حدة انتشار فيروس كورونا، متمنياً أن ينتهي هذا الوباء ويزيل الله هذه الغمة