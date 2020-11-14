د. اسماعيل رضوان: المقاومة اليوم أكثر قوة و اي جريمة للاحتلال لن تمر

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الشهيد القائد، محمد الجعبري الذي أرعب الاحتلال وأنشأ مع اخوانه جيشا قويا كتائب القسام، مثل رعبا للاحتلال.

جاء حديث رضوان في في الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد في كتائب القسام محمد الجعبري الذي اغتاله الاحتلال عام 2012، حين استهدفت سيارته طائرةٌ صهيونية مع مرافقه محمد الهمص "أبو حامد" في منطقة السامر بمدينة غزة.

و قال رضوان إن الشهيد الجعبري كان مهندسا لصفقة وفاء الأحرار، وكان متمسكا بخيار البندقية والمقاومة وكان دائما يقول إن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة.

و اضاف القيادي رضوان: "باستشهاد جنرال المقاومة القائد الجعبري فقدت المقاومة قائدا كبيرا وعلما من أعلام الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين كرس حياته لخدمة شعبه وقضيته وكان يقول دائما إن فلسطين لا تحرر إلا بالمقاومة".

و أكد أن اغتيال القادة لا يوقف مسيرة المقاومة فالقائد يخلفه ألف قائد وإن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب ونحذر الاحتلال من أي حماقة قد تستهدف المقاومة أو شعبنا لأنها ستكون وبالا عليه.

و تابع رضوان قائلاً: "في ذكرى معركة "حجارة السجيل" والتي قصفت فيها تل أبيب (تل الربيع) لأول مرة ردا على جريمة الاحتلال باغتيال القائد الجعبري حيث رسخت المقاومة توازن الردع وأكدت على قواعد الاشتباك وأن أي جريمة لن تمر دون حساب فالمقاومة اليوم هي أكثر قوة ومضاء من أي وقت مضى".

و اوضح أن معركة "حجارة السجيل" شكلت مرحلة هامة في الصراع مع الاحتلال وأكدت على قواعد اشتباك جديدة أن القصف بالقصف والقتل بالقتل والدم بالدم.

و جدد القيادي في حماس تأكيده على تمسك حركته بالثوابت وتحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً على أن خيار المقاومة هو الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين كل فلسطين.