الداعية عائض القرني يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الداعية الشهير الشيخ عائض القرني، أمس الجمعة، تعافيه من فيروس كورونا، معربًا عن سعادته بالشفاء من الوباء.
ووجه القرني الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الملك سليمان على اهتمامهم بالمواطن في ظل انتشاء الوباء .
يأتي هذا بعد مرور 20 يومًا من إصابة عائض القرني والتي تسببت في نقله إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض عقب تدهور حالته الصحية.
وغرّد عائض القرني في حسابه على موقع ”تويتر“ قائلا: ”أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام“.
أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء،— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 13, 2020
ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام،
وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء،
حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،
أُحبّكم ❤️#عائض_القرني