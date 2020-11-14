الداعية عائض القرني يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الداعية الشهير الشيخ عائض القرني، أمس الجمعة، تعافيه من فيروس كورونا، معربًا عن سعادته بالشفاء من الوباء.

ووجه القرني الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الملك سليمان على اهتمامهم بالمواطن في ظل انتشاء الوباء .

يأتي هذا بعد مرور 20 يومًا من إصابة عائض القرني والتي تسببت في نقله إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض عقب تدهور حالته الصحية.

وغرّد عائض القرني في حسابه على موقع ”تويتر“ قائلا: ”أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام“.