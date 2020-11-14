بعد الاعلان عن بديل محمد صلاح..تشكيلة فريق مصر امام توجو

كشف المنتخب المصري عن تشكيلة فريقه لخوض لقاء كروي هام مساء اليوم السبت، أمام نظيره توجو، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون خلال شتاء 2022.

و قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،إن محمد صلاح ‏نجم ليفربول الإنجليزي يعتبر حالة فريدة فى الملاعب العالمية، وعن غياب صلاح بسبب مواجهتى توجو بعد إصابته بفيروس كورونا أضاف:"‏غياب اللاعب مؤثر بالطبع ومن الصعب تعويضه".‏

وواصل فاروق جعفر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوى" الذى يقدمه طارق يحيى، ‏على شاشة قناة الزمالك: "صلاح أحدث طفرة غير طبيعية فى الكرة ‏المصرية وساهم فى بلوغ الفراعنة نهائيات كأس العالم"، اختار فاروق جعفر، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق ‏الأبيض لتعويض محمد صلاح فى صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي ‏توجو.‏

وقال جعفر: "أرى أن زيزو هو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد إصابة ‏نجم ليفربول بفيروس كورونا"، وأشاد جعفر بالثقة التى حصل عليها اللاعب جراء تألقه فى المباريات ‏الأخيرة للزمالك، مشدداً على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.‏

فيما اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأنسب لمنتخب مصر ‏خلال مواجهة توجو المقبلة بتصفيات أمم أفريقيا، المقرر لها اليوم السبت.

وجاء تشكيل جعفر كالتالى:

محمد الشناوي – أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد ‏فتوح- طارق حامد – عمرو السولية – عبدالله السعيد – تريزيجيه- أحمد ‏سيد زيزو- مصطفى محمد.‏

مباراة المنتخب المصري اليوم، تقام على ستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت السعودية، والـ 9:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا، على أن يتم بثها عبر قناة (بي إن سبورتس 7) بصوت المعلق علي محمد علي بجانب قناة تايم سبورتس البث الأرضي.

ويدير اللقاء الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا الذي سبق له إدارة مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد إيسواتيني عام 2018 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين بعد التعادل في أول جولتين مع كينيا بنتيجة (1-1) في برج العرب بالإسكندرية ومع جزر القمر دون أهداف بملعب الأخير، فيما يحتل منتخب توغو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.