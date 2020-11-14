مزارعو "الذهب الأصفر" يوجهون مناشدة عاجلة لوزارة الزراعة

يتنقل "محمد أسعد" بين شجيراته الذهبية حاملًا "صندوق صغير" ويرافقه عددًا من أشقائه وأبنائه معلنًا عن بدء موسم قطف ثمار "الحمضيات" في قطاع غزة.

ويتجول "أسعد" بصندوقه بين أشجار "البرتقال والكلمنتينا والكرفوت وابو صرة" وهو يردد كلمات الشكر والثناء لله عز وجل على الرزق الوفير الذي حصل عليه هذا العام.

وقال "أسعد" لـ"فلسطين اليوم": "إن موسم قطف ثمار الحمضيات العام الحالي 2020 موسم ممتاز جدًا ويوجد هناك اكتفاء ذاتي لهذا المنتج الوطني المحلي"، مؤكدًا أن الأسعار ستكون مناسبة لجميع فئات السكان.

لكن "أسعد" لم يكن سعيدًا جدًا بهذا الرزق الوفير والسبب يعود إلى وقف عملية التصدير، وما تسببه من خسائر مادية للمزارعين.

وناشد أبو "أسعد" نيابة عن عدد من مزارعي الحمضيات، وزارة الزراعة في قطاع غزة بفتح المجال لتصدير الحمضيات إلى الضفة المحتلة والأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الانتاج هذا العام وفير وهناك اكتفاء ذاتي من الحمضيات.

كما طالب وزارة الزراعة بعدم استيراد الحمضيات من الخارج قائلًا: "في حال استوردت وزارة الزراعة الحمضيات من الخارج ولدينا هنا اكتفاء ذاتي فهذا يتسبب بخسائر جسيمة للمزارعين بالنسبة للأسعار".























