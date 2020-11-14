وزارة الصحة: 10 حالات وفاة و653 اصابة في الضفة وغزة خلال الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت وفاة 10 حالات و653 اصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن الضفة الغربية سجلت اصابة 343، بينما سجل قطاع غزة 310 اصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ان الضفة الغربية سجلت 9 حالات وفاة وقطاع غزة حالة واحدة ليرتفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 558 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 72 عاماً من زعترة ومواطنة 24 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم، مواطنة 66 من حزما بضواحي القدس، مواطنة 66 عاما من الجزون بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 84 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل، مواطنة 91 من نابلس ومواطن 82 من مخيم عين بيت الماء بمحافظة نابلس، مواطنة 89 عاما من برقين ومواطن 74 عاما من تعنك بمحافظة جنين )، إصافة إلى وفاة مواطنة 67 عاما من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 47، جنين 20، نابلس 27، طولكرم 24، سلفيت 10، طوباس 1)، قطاع غزة 295.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (25)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (27)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (17)، طولكرم (19)، طوباس (4)، قطاع غزة (310)، ضواحي القدس (10).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.