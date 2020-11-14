سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 14/11/2020 –ارتفاع في السوق السوداء

يهتم المواطنون والتجار في لبنان بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم السبت 14/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة ن الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً .

وسجل سعر صرف الدولار اليوم السبت 14/11/2020 السوق السوداء بين 7620 و7700 ليرة لكل دولار.

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.