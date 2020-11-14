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"إيران": الحظر الأمريكي يمنعنا من الحصول على لقاحات كورونا

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 11:26 - 14 نوفمبر 2020
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تقارير
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أعلنت الحكومة الإيرانية أن الحظر الاميركي ضد إيران يمنعها من الحصول على لقاحات مرتقبة ضد فيروس كورونا في إطارة مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، للتلفزيون الجمعة، إن الإجراءات الأميركية تمنع إيران من توفير دفعات مقدمة لمبادرة "كوفاكس" العالمية التي جرى إطلاقها لتزويد الدول ألأفقر بلقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في وقت واصلت فيه الوفيات من المرض في التزايد في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وأوضحت لاري: "الدفعات المسبقة لبلادنا للمشاركة في كوفاكس سارية لكن بسبب الحظر الجبان الذي فرضه الأميركيون والمشكلات في تحويل العملة لم يحدث هذا بعد".

وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق من الجمعة، بأن إيران، التي تكافح، حسب السلطات الصحية، موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 إلى 40582 حالة.

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