خبير عسكري اسرائيلي: لا زال في غزة شخصيات تحتاج لمعالجة أمنية

قال الخبير العسكري الاسرائيلي ألون بن دافيد اليوم السبت :"مرت ذكرى اغتيال قائد الذراع العسكري للجهاد الإسلامي في شمال غزة "بهاء أبو العطا" بهدوء حتى الآن، لكن لا زالا في غزة أشخاص يحتاجون لمعالجة أمنية على حد وصفه ".

وأوضح بن دافيد أن هذا الأمر يجب أن يتم قبل دخول إدارة جديدة للبيت الأبيض، أي خلال القترة المتبقية لترامب في البيت الابيض وتقدر بشهرين من الزمن.

وأشار في مقال كتبها في صحيفة معاريف العبرية، إلى أنه بينما في أمريكا منهمكون في مناقشة نتائج الانتخابات، يمكن "لإسارئيل" أن تستغل أيام الشفق بين الحكومات أو كما وصفها، لتجمع المزيد من الإنجازات ضد التواجد الايراني في سوريا وفي أماكن أخرى بشكل عام .

تجدر الاشارة إلى أن الأزمة داخل الإئتلاف الحكومي الذي يضم نتنياهو وغانتس، تتعمق بشكل يومي وتزداد حدتها، وهذا السبب سيكون أحد العوامل التي قد تجعل نتنياهو يستغل الأيام المتبقية لترامب في الحكم.