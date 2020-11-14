منتخب البرازيل يحقق فوزًا باهتًا ويحافظ على الصدارة

حقق منتخب البرازيل فوزًا جديدًا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزها الباهت على فنزويلا فجر اليوم السبت.

ورغم الانتصار الباهت إلا أن البرازيل حافظت على صدارة ترتيب جدول تصفيات أمريكا الجنوبية بتحقيق 9 نقاط كاملة من 3 مباريات.

وشهدت المباراة الغاء هدف للاعب البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة السابعة بعد المراجعة للتسلل.

كما تم الغاء هدف أخر للاعب دوغلاس لويز بسبب مخالفة ضد الحارس قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وجاء الانتصار عبر فيرمينو في الشوط الثاني عندما كان في مكان جيد ليسجل من مسافة قريبة بعد تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس.

وقال لاعب وسط فنزويلا لويس ماغو "نجحنا في منافستهم والتسبب في مشاكل لهم خلال فترة وارتكبنا خطأ واحدا ودفعنا الثمن غاليا".