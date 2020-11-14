نيمار يصدم برشلونة "بضربة معلم"

ضرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ناديه السابق برشلونة الاسباني بضربة قاسية بمطالبة سداد 60 مليون يورو لصالح نيمار كحوافز لتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني في وقت سابق.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية حقيقية لأول مرة في التاريخ حيث تضخمت ديون النادي بأكثر من الضعف خلال عام واحد، من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليونا في الشهر ذاته من العام الجاري.

محامو النجم البرازيلي نيمار أكدوا أن برشلونة الإسباني، مدين لنيمار بـ60 مليون يورو كحوافز تجديد تعاقده مع النادي في وقت سابق.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيمار يطالب من خلال القضية رقم "15" والتي تبحث فيها محكمة برشلونة، بالمبلغ المذكور مقابل الحوافز التي نصت عليها التعاقدات بينه وبين النادي الكتالوني.

وتشير القضية إلى أن المبلغ المتفق عليه مع برشلونة كان بشكل أولي 43.65 مليون يورو، ثم وصل نظير عدم إكمال السداد إلى 60 مليون يورو.

ولم يصدر عن النادي الإسباني أي تعليق، إلا أن الفريق القانوني للاعب البرازيلي والذي قاد جولة جديدة من التقاضي في سبتمبر الفائت، أكد أن قرار المحكمة الذي ألزم نيمار بدفع 6.7 مليون يورو سوف يتغير إلى حساب تلك القيم على برشلونة ليصير ملزما بإكمال قيمة الـ60 مليون يورو المستحقة لنيمار لديه.

وبعد 4 مواسم قضاها في "كامب نو"، رحل نيمار إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها ملاعب كرة القدم حتى الآن.

ويأتي الخلاف القضائي مع نيمار في وقت يعاني فيه برشلونة من أزمة مالية غير مسبوقة، اضطر معها إلى الدخول في مفاوضات صعبة مع نجوم الفريق لاقتطاع جزء من أجورهم يصل إلى نسبة 30 في المئة.