ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

في الذكرى الثامنة لاستشهاده

القيادي عزام: الشهيد الجعبري ساهم في الإفراج عن مئات الاسرى وعزز مشروع المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:09 - 14 نوفمبر 2020
نافذ عزام (1).JPG نافذ عزام (1).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 14/11/2020 ، ان الشهيد أحمد الجعبري كان له دور كبير في تعزيز مشروع الجهاد على هذه الأرض المباركة، وساهم مساهمةً كبيرة في الإفراج عن مئات الأسرى  الأبطال في الصفقة الشهيرة التي أدخلت البهجة إلى كل بيت في فلسطين، وأكدت أن هذا الشعب لا ينسى أبطاله ورموز عزه.

وبين الشيخ عزام في الذكرى الثامنة لاستشهاد القيادي الجعبري ، ان الشهيد كان من أبرز الساعين لوحدة شعبنا وتماسك جبهته الداخلية، وكان (رحمه الله) في كل المناسبات حريصاً على مصلحة هذا الشعب، ومتمسكاً بحقوقه.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات