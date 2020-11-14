القيادي عزام: الشهيد الجعبري ساهم في الإفراج عن مئات الاسرى وعزز مشروع المقاومة

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 14/11/2020 ، ان الشهيد أحمد الجعبري كان له دور كبير في تعزيز مشروع الجهاد على هذه الأرض المباركة، وساهم مساهمةً كبيرة في الإفراج عن مئات الأسرى الأبطال في الصفقة الشهيرة التي أدخلت البهجة إلى كل بيت في فلسطين، وأكدت أن هذا الشعب لا ينسى أبطاله ورموز عزه.

وبين الشيخ عزام في الذكرى الثامنة لاستشهاد القيادي الجعبري ، ان الشهيد كان من أبرز الساعين لوحدة شعبنا وتماسك جبهته الداخلية، وكان (رحمه الله) في كل المناسبات حريصاً على مصلحة هذا الشعب، ومتمسكاً بحقوقه.