هل تم تحديد موعد الشؤون الاجتماعية؟

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تُفيد بأنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم غدٍ الأحد الموافق 15-11-2020.

بدوره قال وكيل وزارة التنمية برام الله د. داوود الديك: إن وزارته لم تُحدد موعدًا حتى اللحظة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعي".

وأكد الديك أن المعلومات المتداولة بشأن تحديد الموعد غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وينتظر عشرات الآلاف من الاسر موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الغزيون نتيجة الحصار الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 عامًا.