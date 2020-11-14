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هل تم تحديد موعد الشؤون الاجتماعية؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:01 - 14 نوفمبر 2020
فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019 فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019
تقارير
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تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تُفيد بأنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم غدٍ الأحد الموافق 15-11-2020.

بدوره قال وكيل وزارة التنمية برام الله د. داوود الديك: إن وزارته لم تُحدد موعدًا حتى اللحظة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعي".

وأكد الديك أن المعلومات المتداولة بشأن تحديد الموعد غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وينتظر عشرات الآلاف من الاسر موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الغزيون نتيجة الحصار الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 عامًا.

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