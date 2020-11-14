حالات يستثنيها القرار..بدء تطبيق الحجر المنزلي للمصابين بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت 14/11/2020 انه تقرر البدء بتنفيذ سياسة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا ويستثنى من القرار عدة حالات .

وقالت الصحة ان الحالات المستثناة من قرار الحجر المنزل المصابين الذين تستلزم حالتهم الصحية رعاية طبية خاصة حيث سيتم عزلهم و علاجهم في المؤسسات الصحية .

بالإضافة الى المصابون الذين لا تتوفر لديهم الظروف المناسبة لإتمام العزل المنزلي حيث سيتم عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن وفاة مواطنة وتسجيل 310 اصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت 14-11-2020 أنها أجرت 2661 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 310 اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 3112، من أصل 10126 اصابة تم تسجيلها منذ شهر مارس 2020.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر (67 عام) في مستشفى غزة الاوروبي نتيجة اصابتها بالفايروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 46 حالة وفاة.