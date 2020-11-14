اغنية فلسطينية "الهدف مرصود" تشعل معركة كبيرة في الاردن

انتشرت الاغنية الفلسطينية بعنوان "الهدف مرصود والرشاش جاهز" بشكل واسع في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الايام الماضية.

وتسببت الأغنية بأزمة أمنية وسياسية وتشريعية في المملكة الأردنية فيما عرف باسم "انفلات الانتخابات".

والأغنية باللهجة البدوية كانت تهدف إلى تمجيد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لكن الأردنيون استخدموها على جبهة الأسلحة التي استعملت في التعبير عن الاحتفال بنتائج انتخابات مثيرة في المملكة.

الهدف مرصود

صاحب الفيديو من قطاع غزة هو عبد الله السعايدة ابن قبيلة النصيرات من سكان مدينة غزة وجه رسالة إلى أبناء المملكة الأردنية وقال فيها:

رساله مني انا اخوكم عبد الله السعايده ابن قبيلة النصيرات سكان مدينة غزه ابن بئر السبع إلى اهلي في المملكة الأردنية الهاشمية شعبآ حبيب وقياده حبيبه ممثلةً بسيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين

وقدم الشاب السعايدة تحية اجلال واكبار إلى شعب المملكة الأردنية لما قدمه من كلمات وتصريحات جميلة ومعبرة.

وقال "انا افتخر فيكم وبأرفع راسي معكم كل الحب لكم اخوانا في الاردن" بمتابعة رسالة الشاب السعايدة اضغط هنا