إغلاق شامل يبدأ في لبنان اليوم

من المقرر ان تبدأ لبنان اليوم السبت 14/11/2020 ، تنفيذ قرار بالإغلاق الشامل بعد تسجيل 21 حالة وفاة أمس حسبما أفادت وزارة الصحة العامة.

وكانت لبنان بمختلف مناطقه شهدت زحمة سير خانقة أقفلت شوارعها من جنوبه إلى شماله، مروراً بالعاصمة بيروت، عشية لإقفال العام ، حيث علِق المواطنون بسياراتهم لساعات طويلة وسط تشديد من المعنيين على عدم الحاجة للتهافت على المواد الغذائية قبيل الإقفال وتأكيد على عدم انقطاعها خلال الأسبوعين المقبلين.

وزارة الداخلية والبلديات أصدرت قراراً يتعلّق بتطبيق الإقفال العام، معلنةً أنّه "يمنع الخروج والولوج إلى الشارع بين الساعة الخامسة مساءً والخامسة صباحاً من كل يوم"، إضافة إلى "تقييد حركة السيارات، باستثناء العمومية، وفق "المفرد والمزدوج"، ,تقييد حركة الدراجات النارية والشاحنات والصهاريج على أنواعها".

ووضعت وزارة الداخلية تعليمات للانتقال بالآليات، بحسب عدد الركاب وضرورة التزامهم بالكمامة، كما حدّدت مواعيد فتح القطاعات الصناعية والتجارية في المناطق اللبنانية كافّة.

وشمل القرار أيضاً القطاعات المستثناة من الإقفال، على أن "تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات هوية الأشخاص المستثنين أثناء تنقّلهم من وإلى مراكز عملهم".

ووفق القرار، فقد كُلّفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإيعاز إلى جميع الوحدات التشدّد في تطبيقه وقمع المخالفات التي تخالف قرار التعبئة العامة.

وكان قد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الاقفال ليس حلاً بل فرصة لرفع جهوزية البلد الصحية بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.