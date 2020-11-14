أبو هولي: اجتماع هام للأونروا في 21 الشهر الجاري للنظر بأزمة رواتب الموظفين

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير" أحمد أبو هولي اليوم السبت 14/11/2020 ، ان اجتماعاً سيعقد في الـ 21 من الشهر الجاري بين مفوضية اللجنة الاستشارية للاجئين والدول المضيفة والمفوض العام للأونروا لبحث أزمة صرف رواتب الموظفين في المناطق الخمس والتلويح بصرف نص راتب للموظفين ..

وأوضح أبو هولي خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم"، أن هناك قراراً من المفوض العام للأونروا بتجزئة الراتب وتأجيل راتب شهري (11 و 12 – 2020) بسبب الأزمة المالية التي تتحدث عنها الأونروا.

وبين إلى أن الأزمة المالية تصل إلى 70 مليون دولار منها (30 مليون دولار لشهر 11 و40 مليون دولار لشهر 12) ، مشيراً الى أن عدد موظفي الأونروا يصل إلى 28 ألف موظف.

وطالب أبو هولي الدول المانحة بضرورة تقديم الدعم المالي للأونروا بشكل عاجل جدًا لانهاء الأزمة والانتصار لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن مؤتمر المانحين القادم سيعقد في شهر آذار من العام القادم 2021 ، معرباً عن أمله من مفوض الاونروا والدول المانحة انجاح المؤتمر القادم كي لا تبقى الازمة المالية سيفا مسلطاً على رقاب الموظفين.

وناشد أبو هولي الاتحاد العام لموظفي الأونروا بأن تكون الاعتصامات والاضرابات المقرر تنظيمها رداً على قرار نص الراتب بعيدة عن الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشار الى ان الاونروا هددت بصرف نص راتب لموظفيها بحجة تجاوز الازمة المالية ، وسط حالة من السخط والغضب من الموظفين والتهديد بتنظيم سلسلة من الفعاليات التي قد تصل للإضراب الشامل لوقف القرار .