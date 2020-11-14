الرجل الثاني للقاعدة قُتل سراً في طهران بأيدي "اسرائيلية" ..وايران تنفي

بتنفيذ "إسرائيلي" وتخطيط أميركي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أمس الجمعة 13/11/2020 انه تم اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة سرًّا في إيران خلال شهر آب/أغسطس.

ومن جانبها نفت الخارجية الإيرانية صباح اليوم السبت 14/11/2020 وجود أي من عناصر تنظيم القاعدة على أراضيها وتكذب ما نشرته نيويورك تايمز حول اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها.

وبينت الصحيفة ان الرجل الثاني عبد الله أحمد عبد الله، متهم بشنّ هجمات على سفارات أميركيّة في شرق أفريقيا عام 1998 ، و كان مدرجًا على لائحة الإرهابيّين المطلوبين لدى الشرطة الفدراليّة الأميركيّة (إف بي آي)، "قُتِل بالرّصاص في شوارع طهران"، على يد شخصين كانا على درّاجتَين ناريّتين ، بعد أن تعقّبت الاستخبارات الأميركية تحركات المصري ونشطاء آخرين من القاعدة في إيران منذ سنوات.

مطلقَي النار على سيّارته، قَتلا أيضًا ابنته ميريام، أرملة أحد أبناء أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة في تسعينات القرن المنصرم.

وكانت الشرطة الفدراليّة الأميركيّة عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أيّ معلومات تؤدّي إلى القبض على هذا الرجل الذي يُعدّ أحد زعماء تنظيم القاعدة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن وثائق لمركز مكافحة الإرهاب الأميركي تعود لعام 2008، أنّ عبد الله أحمد عبد الله المعروف باسمه الحركيّ "أبو محمد المصري"، كان "الأكثر خبرةً والأكثر قدرة على تنظيم عمليّات إستراتيجيّة من بين الإرهابيّين غير المعتقلين لدى الولايات المتّحدة أو أحد حلفائها".