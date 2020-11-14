الريحان نبات عشبي وله فوائد للتخسيس ويساعد مرضى السكري

يتميز الريحان برائحته الطيبة كما أنه يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وله فوائد صحية أخرى .. تعرفوا عليها وعلى فوائده للتخسيس:

الريحان نبات عشبي ذو رائحة طيبة، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي نظرًا لفوائده الطبية العديدة، كما أثبت الريحان وبذوره فاعليته في فقدان الوزن الزائد، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد الريحان للتخسيس

فوائد الريحان للتخسيس

يُستخدم الريحان علاجياً للعديد من الأسباب، ويُعتقد أنه يساعد على تقليل الوزن بسبب خصائصه الطبية، وتشير الأبحاث إلى أن الريحان يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وانخفاض الدهون الثلاثية، والدهون ومستويات الكوليسترول الكلية، كما أنه قد يعزز إفراز الأنسولين لتعزيز صحة مريض السكري، ويقلل من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يسبب زيادة الوزن، ومع ذلك لم يتم بعد تأكيد استخدام الريحان لفقدان الوزن عن طريق الدراسات العلمية، استشر طبيبك حول استخدام هذه العشبة لمساعدتك على فقدان الوزن

الريحان وفقدان الوزن الزائد

الريحان يمكن أن يساعد الجسم على التكيف بسهولة أكبر مع الإجهاد، عن طريق تعزيز عمل الغدد الكظرية التي تنتج هرمونات الإجهاد: الأدرينالين والدوبامين والنورادرينالين، ويمكن للريحان الحد من مستويات الكورتيزول، وقد يساعد الريحان في فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة عن طريق الحد من مستويات هرمون الكورتيزول المرتفعة، ومع ذلك لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الفكرة

بذور الريحان تقمع الشهية، فبذور الريحان تزداد في الحجم لخلق مادة تشبه الهلام عند مزجها مع السوائل، بالإضافة إلى أن محتواها العالي من الألياف يساعد على قمع الشهية أيضًا وتعزيز الإحساس بالشبع والامتلاء، مما يساهم في التخسيس بفاعلية

لا يوجد دليل مباشر لربط فقدان الوزن وبذور الريحان، وستفقد وزنك فقط باستخدام بذور الريحان إذا جعلتها جزءًا من خطة تتضمن خفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة، حيث يحدث فقدان الوزن عند تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه يوميًا

بذور الريحان لديها أيضا عدد قليل جدا من السعرات الحرارية ونكهة خفيفة، قم بتناولها مع كمية صغيرة من اللبن أو الماء، ثم انتظر لمدة 10 إلى 15 دقيقة بحيث تتضخم إلى 10 إلى 20 ضعف حجمها، لتساعد في الامتلاء وتعزيز الشعور بالشبع