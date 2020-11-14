بشرى غير سارة ..المتعافين من فيروس كورونا تبقى لديهم عدوى للفيروس

أكد الدكتور ألكسندر كارابينينكو أن الأشخاص الذي تعافوا من فيرس "كورونا" تبقى عندهم عدوى الفيروس التاجي في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي حتى بعد الشفاء من المرض.

وبين الدكتور كارابينينكو، أن الأشخاص الذي تعافوا من فيروس كورونا يشكلون أكبر خطر على المحيطين بهم ، وخاصة انهم ويرفضون ارتداء معدات الوقاية .

وقال الدكتور "قبل كل شيء هؤلاء هم الأطفال والشباب، الذين من الصعب اقناعهم بشيء ما، لبلادتهم". مؤكدا على ضرورة ارتداء جميع الناس الكمامات بغض النظر إن كانوا مصابين بالفيروس التاجي أم لا.، معتبراً ان الأماكن السيئة التهوية هي بؤر للإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف، كما أن وسائط النقل العام وصالات الرياضة هي أماكن خطرة أيضاـ في حين لا تشكل الحدائق والمتنزهات أي خطورة في هذا المجال.

ويشير الدكتور فلاديمير بوليبك، عالم المناعة وأمراض الحساسية في مقابلة مع NSN إن عدم ظهور أعراض المرض عند الشخص المصاب هو الخيار الأفضل.

ووفقا له، لأنه لا يشكل أي خطورة على الآخرين بأي شكل من الأشكال. فهو لا يعاني من الألم والالتهابات وسوء حالته الصحية. لذلك مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن اعتبارهم مرضى.

يمكن الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي عن طريق الاختبارات المستخدمة. ولكن إجراء مثل هذه الاختبارات بصورة دورية أمر غير فعال ويكلف ماليا. لذلك وفقا للخبراء، يجب إجراء هذا الاختبار فقط بعد الاتصال بشخص مريض.