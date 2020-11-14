أمر ملكي عاجل في السعودية تعرف عليه

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الجمعة 13 نوفمبر 2020 أمرا ملكيا عاجلا، تضمن تغييرات حكومية.

وقضي الأمر الملكي لربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء السعودي وفقًا لوكالة "واس" السعودية

وتضمن الأمر الملكي من الملك سلمان، تولي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

أمر ملكي

وبتلك الطريقة سيتم تنحية وزير التجارة، ماجد القصبي عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز سويلم، اهتمام العاهل السعودي بالملكية الفكرية.

وأشار سويلم إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.

ويأتي الأمر الملكي بعد مضي 30 شهرا على تأسيس الهيئة، حيث كانت مرتبطة تنظيميا في السابق بوزارة التجارة السعودية.