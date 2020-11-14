100 سؤال جديد شرط الحصول على الجنسية الامريكية

اختبار جديد للحصول على الجنسية الأمريكية كشفت عنه ادارة ترامب أمس الجمعة13/11/2020 ، بعد ان أضافت مجموعة من الموضوعات التاريخية والبدنية مع مطالبة للمقيمين الشرعيين بالإجابة على ضعف عدد الأسئلة بشكل صحيح لاجتياز الامتحان.

الاختبار الجديد الذي ظل قيد التطوير لسنوات يتطلب من المتقدمين الإجابة على 12 سؤالاً شفهياً على الأقل بشكل صحيح، بزيادة ستة مقارنة بالاختبار القديم، والذي تم استخدامه منذ أكتوبر 2008، في وقت متأخر من رئاسة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

يتضمن الامتحان الجديد على 128 سؤالاً في ثلاث فئات هي: الحكومة الأمريكية، التاريخ الأمريكي والرموز والأعياد، ارتفاعاً من 100 سؤال في الإصدار القديم.

وقد يستغرق الاختبار الجديد وقتاً أطول لإدارته، حيث يجب على الضباط طرح جميع الأسئلة العشرين.

وكشف مسؤولو خدمات الجنسية والهجرة أن الاختبار الجديد سيصبح قانوناً “ساري المفعول ” في 1 ديسبمبر.

وقال خبراء إن الامتحان يبدو بالنسبة لهم أكثر صعوبة من النسخ القديمة بشكل متعمد، من حيث أنه أطول وأكثر دقة، وأشاروا إلى أن هناك مسحة من السياسة في بعض الأسئلة، وعلى سبيل المثال كانت الإجابة الصحيحة في النسخة القديمة من الاختبار عن سؤال “من يمثل السيناتور الأمريكي؟” هي أنه يمثل كل شعب الولاية، في حين أن الإجابة الجديدة المطلوبة هي أنه يمثل “مواطني الولاية”.

وقد حاول ترامب مراراً استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني لأغراض تخص المقاعد المخصصة في الكونغرس.