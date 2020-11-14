ترامب يثير الجدل: الوقت سيحدد من يتولى رئاسة أمريكا

اثار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب مساء الجمعة، جدلًا واسعًا في الاعلام العالمي بعدما قال: "الوقت سيحدد من سيتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل".

ورغم اعلان وسائل اعلام أمريكية رسمية فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية أكد ترامب في مؤتمر صحفي: "أيا كان ما سيحدث في المستقبل، فمن يدري أي إدارة ستكون، أعتقد أن الوقت سيخبرنا".

وقدم ترامب دعاوى قضائية عدة في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الانتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".