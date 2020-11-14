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اسعار الذهب اليوم في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:14 - 14 نوفمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020 اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020
تقارير
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تشهد اسعار الذهب اليوم في فلسطين استقرارًا وثباتًا واضحًا منذ فترة من الزمن.

ويعتبر الذهب من أهم السلع التي يتم البحث عنها في فلسطين لا سيما من قبل فئتين وهما التجار والشباب المقبلين على الزواج.

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 14-11-2020 على النحو التالي:

الكمية  وحدة الذهب    اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)

١ أوقية الذهب    6,364.10     1,889.47

١ تولا الذهب      2,386.60     708.57

١ جرام الذهب عيار 24   204.63       60.75

١ جرام الذهب عيار 22   187.58       55.69

١ جرام الذهب عيار 21   179.05       53.16

١ جرام الذهب عيار 18   153.48       45.57

١ جرام الذهب عيار 14   119.37       35.44

١ جرام الذهب عيار 12   102.32       30.38

١ جرام الذهب عيار 10   85.26 25.31

التغير في أسعار الذهب

التغيير اليومي  0.76 %

التغير الشهري  -1.63 %

التغيير السنوي  25.77 %

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