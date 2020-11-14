تشهد اسعار الذهب اليوم في فلسطين استقرارًا وثباتًا واضحًا منذ فترة من الزمن.

ويعتبر الذهب من أهم السلع التي يتم البحث عنها في فلسطين لا سيما من قبل فئتين وهما التجار والشباب المقبلين على الزواج.

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 14-11-2020 على النحو التالي:

الكمية وحدة الذهب اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)

١ أوقية الذهب 6,364.10 1,889.47

١ تولا الذهب 2,386.60 708.57

١ جرام الذهب عيار 24 204.63 60.75

١ جرام الذهب عيار 22 187.58 55.69

١ جرام الذهب عيار 21 179.05 53.16

١ جرام الذهب عيار 18 153.48 45.57

١ جرام الذهب عيار 14 119.37 35.44

١ جرام الذهب عيار 12 102.32 30.38

١ جرام الذهب عيار 10 85.26 25.31

التغير في أسعار الذهب

التغيير اليومي 0.76 %

التغير الشهري -1.63 %

التغيير السنوي 25.77 %