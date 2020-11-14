"تيك توك" يفوز بـ15 يوماً آخرين في الولايات المتحدة

اعطت الإدارة الأميركية مهلة إضافية من 15 يوما للشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" لإعادة هيكلة نشاطاتها في الولايات المتحدة، ما ينهي موقتا شبح حظره في الولايات المتحدة.

وجاء في وثيقة صادرة عن القضاء نشرت امس الجمعة، أن أمام "بايت دانس" الشركة الأم المالكة لتطبيق "تيك توك" حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر للتوصل إلى اتفاق لبيع أصولها، مع شركات أميركية لتبعد اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليها إدارة دونالد ترمب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما في 14 آب/اغسطس يرغم "بايت دانس" على بيع نشاطاتها الأميركية في غضون 90 يوما لأنها تشكل تهديدا على "أمن الولايات المتحدة القومي".

لكن اللجنة الحكومية المكلفة وبالتزامن مع انتها المهلة المقررة، منحت الاستثمارات الأجنبية، مهلة إضافية مساء الخميس لهذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة وتضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

في ذات السياق كانت "تيك توك" تقدمت الثلاثاء بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بمهلة 30 يوما.

وسياق متصل عرضت "بايت دانس" و"تيك توك" في نهاية أيلول/سبتمبر، تأسيس شركة جديدة تضم مجموعة "أوراكل" الأميركية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة ومجموعة "وولمات" العملاقة كشريك تجاري.

وتشير التقارير الى ان المشروع يتناسب مع الإدارة الأميركية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.

وجاءت المهلة الجديدة لتضاف إلى قرار صادر عن وزارة التجارة الخميس سمح للتطبيق بالافلات من أحكام مرسوم أخر كان يهدده بالحظر أيضا، فقد قررت الوزارة احترام قرار صادر عن محكمة بنسيلفانيا الفدرالية التي علقت في 30 تشرين الأول/اكتوبر تطبيق مرسوم بعدما لجأت إليها ثلاثة أطراف توفر مضامين لتطبيق "تيك توك"، وكانت إدارة ترمب عبر وزارة العدل، استأنفت الحكم.