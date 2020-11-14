في اليوم الاخير من تمرين الريال.. زيدان يتلقى أنباء سارة

كشفت تقارير صحفية امس الجمعة بان الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد لهذا الأسبوع، شهدت عدة أخبار سارة للمدرب زين الدين زيدان.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم فإن الثنائي داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز تمكنا من القيام ببعض التدريبات بالكرة، قبل 10 أيام من مواجهة الميرنجي لفياريال بالليجا، لكن يبدو من غير المحتمل حاليًا مشاركة أي منهما.

وفي ذات السياق، واصل فيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز، وألفارو أودريوزولا، وكريم بنزيما، التعافي من الإصابات في صالة الألعاب الرياضية، والوحيد من بينهم الذي لن يقدر على المشاركة ضد فياريال، هو أودريوزولا.

وفي سياق منفصل سيخضع الثلاثي إيدين هازارد، وكاسيميرو، وإيدير ميليتاو، لاختبار جديد لفيروس كورونا لتحديد موقفهم، بعدما غاب الثلاثي عن مواجهة فالنسيا الأخيرة بالليجا.

ومن المُقرر، أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الإثنين المقبل، وسيعود الدوليون يوم الأربعاء، ما عدا كورتوا، ويوفيتش، وأوديجارد، حيث سيخوضون مباريات يوم الأربعاء مع منتخبات بلادهم، وسيعودون بعدها.