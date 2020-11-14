العدس لزيادة الطاقة والتحكم في الوزن!!

يصنف العدس من البقوليات الغنية بالقيمة الغذائية والبروتينات، وهو من الأطعمة الشهيرة للغاية في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية وبلاد الهند، ويعد من المكونات سهلة التحضير، والتي تساعد على الشبع بشكل كبير.

ويقول الباحثون أن العدس مصدر طبيعي ممتاز لـ"الفولات والمنجنيز" ويعتبر من أهم المصادر الاقتصادية للبروتين. وتشير الأدلة إلى أنه يساعد على حماية صحة القلب لاحتوائه على القيم الغذائية بشكل كبير.

أنواع العدس

ومن المعروف ان هناك ثلاثة أنواع رئيسية من العدس في معظم أنحاء العالم، والتي تشمل العدس البني ذو النكهة الترابية الخفيفة، ويصبح ليناً عند الطهي، وأفضل استخدام لهذا النوع هو الحساء، كما يُستخدم في عمل الكشري المصري.

اما النوع الثاني فهو العدس الفرنسي أو الأخضر، ويكون لهذا النوع مذاق الفلفل، وأفضل استخدام له في السلطة، وذلك بسبب قوامه المقرمش إلى حد ما.

ويأتي ثالثاً العدس الأحمر، الذي يُعد شائعاً في المطبخ الآسيوي أو الهندي، وهو في الواقع العدس البني الذي تمت إزالة قشرته، ويكون أكثر فاعلية عند طهيه شتاءاً، وعمل حساء العدس الشهير، وهناك أنواع أخرى من العدس أقل انتشاراً وأغلى ثمناً، مثل عدس بيلوجا الذي يشبه الكافيار، والعدس الأبيض، وهو العدس الأسود الذي تم نزع قشرته، ولكنها ليست متداولة مثل الأنواع السابقة.

فوائد العدس الأحمر

يتمتع العدس الأحمر أو الأصفر كما يطلق عليه في مصر والبلاد العربية بالعديد من الفوائد، إذ أن كوب من العدس الأحمر يحتوي على 230 سعر حراري فقط، وهو عدد معتدل للغاية بالنسبة للكمية والكثافة الغذائية له، كما ويوفر كوب العدس الأحمر حوالي 15.6 جرام من الألياف الغذائية، أي حوالي 62% من القيمة الغذائية الموصى بها يومياً للنساء، و50% من القيمة الموصى بها للرجال. إضافة الى ان كوب العدس الأحمر يحتوي على 17.9 من البروتينات، و40 جرام من الكربوهيدرات.

أيضاً تساعد الألياف في العدس الأحمر على زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما ان العدس يبطئ الكربوهيدرات عند دخولها إلى مجرى الدم، مما يمنع الارتفاع والانخفاض في سكر الدم بشكل مفاجئ بسبب البروتين، وينصح خبراء التغذية بتناول العدس لأنه يساعد على تدفق الطاقة للجسم بشكل معتدل وثابت، مما يمنع الشره لتناول المزيد من الكربوهيدرات.

وقام باحثون من جامعة تورنتو في عام 1988 بدراسة وجدت أن المشاركين الذين تناولوا العدس الأحمر على العشاء، استخدموا الجلوكوز في اليوم التالي أثناء الإفطار بشكل أكثر فاعلية، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الأغذية ذات مؤشر سكر الدم العالي.

فوائد العدس الصحية

وأوضح الباحثون بأن العدس يتمتع بجميع أنواعه بما فيها العدس الأحمر والبني والأخضر بالكثير من الفوائد الصحية الرائعة، حيث أن محتوى الألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم الموجود في العدس يساعد على دعم صحة القلب بشكل كبير.

وأضاف الباحثون بأن حمض الفوليك الموجود في العدس ضروري أثناء الحمل للوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة، خاصة عيوب الأنبوب العصبي، مشيرين الى ان العدس يحتوي على نسبة من السيلينيوم أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، إذ ان السيلينيوم يمنع نمو الأورام، ويساعد على إزالة السموم من بعض المركبات المسببة للسرطان في الجسم.

وتشير الدراسات الى ان العدس يصنف من الأطعمة الممتازة للحصول على الطاقة بشكل ثابت، وانه أيضا يساعد على التخلص من التعب والخمول، فالكوب الواحد من العدس يحتوي على أكثر من ثلث الاحتياجات اليومية من الحديد.

وتحذر الدراسات من الإفراط في تناول كميات كبيرة من العدس لأنه يعمل على حدوث الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك أحيانا، لذلك يجب التعويض بالسوائل لضمان حركة الأمعاء السليمة.