اخبار سارة للعالم: انخفاض معدل وفيات كورونا بنسبة 30%

قال باحثون من معهد مقاييس وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن -يوم الخميس- إن احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قد انخفض بنحو الثلث تقريبا منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب تحسّن العلاج.

وقال مدير المعهد كريستوفر موراي لرويترز إن مرض كوفيد-19 يقتل الآن حوالي 0.6% من المصابين به في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 0.9% في بداية الجائحة.

وأضاف أن الإحصاءات تعكس اكتشاف الأطباء طرقا أفضل لرعاية المرضى، بما في ذلك استخدام مضادات التخثر والدعم بالأكسجين. وتم تحديد علاجات فعالة مثل ستيرويد ديكساميثاسون.

وواجه الخبراء صعوبة لتحديد مقياس حاسم في الجائحة: مثل معدل الوفاة أو النسبة المئوية للمصابين الذين من المحتمل أن يموتوا.

وتزداد الصعوبة نظرا لأن العديد من المصابين لا يعانون من أعراض، ولا يتم التعرف عليهم أبدا.