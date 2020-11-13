طريقة سهلة لعمل حلى الليزي كيك بمكونات بسيطة

يغتبر الليزي كيك أحد أنواع الحلويات الغربية والتي إنتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم.
و يحضر حلى الليزي كيك بمكونات سهلة وبسيطة، وبعدة طرق وحشوات مختلفة مثل القشطة أو الشيكولاته، وطريقته تختلف تبعاً لكل بلد من حيث المكونات والمذاق، ويعد من الوصفات سهلة التحضير ولا يحتاج لبذل مجهود، فتابعونا من خلال المقال وعبر موقعنا( إقرأ نيوز) للتعرف على طريقة عمل الليزي كيك.
طريقة عمل الليزي كيك:
المكونات:
- علبة قشطة.
- نصف كيلو من الزبدة.
- 8 ملاعق شوفان.
- ربع كوب سكر اسمر.
- ربع كوب زبيب.
- ربع كوب جوز هند.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
- 3 علب من البسكويت السادة.
- ربع كوب مكسرات مشكلة.
- 2 ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء ويوضع فيه الشوفان والزبدة والمكسرات والسكر الأسمر والقرف، ويخلطوا مع بعض جيداً.
- يوضع الخليط على صينية فرن ويدخل الفرن ليحمص قليلاً.
- يكسر البسكويت ثم يضاف إليه المكونات التي تم تحميصها في الفرن مع إضافة الزبيب، ثم تضاف علبة القشطة والعسل، مع الإستمرار بخفق المكونات كلها مع بعض حتى تتجانس.
- يحضر ورق قصدير ويرش عليه جوز الهند، ثم يسكب عليه خليط الليزي كيك، ويرص الخليط جيداً على شكل اسطواني ثم يلف جيداً.
- ندخل الخليط بعد لفه بالقصدير إلى الثلاجة وتركة حتى يتماسك حوالي 4 ساعات أو حتى يتماسك جيداً ويسهل تقطيعه.
- يخرج الليزي كيك من الثلاجة وقطعيه على شكل شرائح ثم يقدم.