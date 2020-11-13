طريقة سهلة لعمل حلى الليزي كيك بمكونات بسيطة

يغتبر الليزي كيك أحد أنواع الحلويات الغربية والتي إنتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم.

و يحضر حلى الليزي كيك بمكونات سهلة وبسيطة، وبعدة طرق وحشوات مختلفة مثل القشطة أو الشيكولاته، وطريقته تختلف تبعاً لكل بلد من حيث المكونات والمذاق، ويعد من الوصفات سهلة التحضير ولا يحتاج لبذل مجهود، فتابعونا من خلال المقال وعبر موقعنا( إقرأ نيوز) للتعرف على طريقة عمل الليزي كيك.

طريقة عمل الليزي كيك:

المكونات:

علبة قشطة.

نصف كيلو من الزبدة.

8 ملاعق شوفان.

ربع كوب سكر اسمر.

ربع كوب زبيب.

ربع كوب جوز هند.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

3 علب من البسكويت السادة.

ربع كوب مكسرات مشكلة.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير: