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الطب الوقائي: سنسمح بالحجر المنزلي لمصابي كورونا بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:13 - 13 نوفمبر 2020
كورونا في غزة كورونا في غزة
تقارير
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أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية د. مجدي ضهير مساء اليوم الجمعة أن وزارته سنسمح بالحجر المنزلي للراغبين بالبقاء في منازلهم، و من ظروفهم تسمح بذلك، شريطة وجود إمكانيات الحجر المنزلي من شروط التباعد و عدم الاختلاط في المنازل، و من لا يظهر عليهم اعراض شديدة  للمرض.

 و أوضح ضهير في حديث له أن المصابين بالفيروس سيتم السماح لهم بالحجر بمنازلهم، بعد أن يتعهدوا بالالتزام بالحجر الصحي، مشيراً الى أن الوزارة ستشدد من  الإجراءات الرقابية على العزل المنزلي.

و لفت الى أن المصابين الذين يعانون من اعراض شديدة من فئة المرضى و كبار السن، أو المصابين الذين يعيشون في منازل غير مؤهلة للحجر المنزلي، سيتم نقلهم الى مراكز العزل الصحي و المستشفيات المخصصة للعزل الصحي.

 

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