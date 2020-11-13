حالة من عدم الاستقرار الجوي و امطار قادمة الى البلاد

تتعرض البلاد لحالة عدم الإستقرار الجوي، حيث ستبدأ تقريباً الساعة السادسة من مساء غد السبت، وهي حالة عشوائية محملة بأمطار متنوعة القوة مع البرق والرعد، ستهطل على معظم المناطق بما فيها قطاع غزة.

و توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

و وفقاً للارصاد الجوية، فسيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج ال مائج.

و الله تعالى اعلى و اعلم