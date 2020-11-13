اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا تثير موجة من التفاعل على مواقع التواصل

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعلان إصابة نجم فريق ليفربول، ومنتخب مصر، محمد صلاح بفيروس كورونا، وغيابه عن مواجهة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون

و اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من التغريدات، حيث ارجع مغردون إصابة صلاح بكورونا إلى عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حضوره حفل زفاف شقيقه نصر، إذ كشفت صور نشرتها وسائل إعلام عن وجوده وسط زحام بلا إجراءات وقائية.

وكتب مشجع مصري "محمد صلاح المفروض دلوقتي السوشيال ميديا تشغل على هو جي بيها، ولا جاتله في مصر، بس أكيد كل الناس هتدعيلوا"

وغرد آخر "ربنا يستر من الفرح ده بجد"، مع وضع صور لصلاح والنجم المصري محمود حسن (تريزيغيه)، فيما لم يخرج رأي مشجع مصري من دائرة حفل زفاف شقيقه، وكتب "محمد صلاح الأسبوع اللي فات يرقص في فرح خوه واليوم قالوا عنده كورونا! استهتار"، وغردت مناصرة مصرية أخرى "من لما شفت محمد صلاح في عرس أخوه وكمية هالناس حكيت إذا ما نصاب بتكون معجزة"

بعيدا عن الملاعب إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا

وكان صلاح قد تعمّد عدم نشر أي صوره له بحفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" أو "فيسبوك" خوفاً من إلقاء اللوم عليه من قبل الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنكليزي أو إدارته، اللذين لا يعيشان الآن أفضل حالاتهما، بعد الإعلان عن إصابة نجم الفريق الأول بـ"كوفيد-19"