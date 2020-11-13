بيني غانتس يرجح اجراء انتخابات "اسرائيلية" جديدة مارس المقبل

أكد رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، أن "إسرائيل" تتجه إلى انتخابات جديدة في21 مارس من العام المقبل 2021.

و ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غانتس قال في محادثة مغلقة: "لقد منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت. التقيت به وحثثته على تمرير الموازنة"

وأضاف غانتس: "لا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".

يذكر أن خلافات ائتلافية بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبي الأزرق والأبيض بزعامة غانتس منذ تشكيل الحكومة في 17 مايو 2020، حول ميزانية "دولة الاحتلال"، والتي حث حزب أزرق أبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية مرارا على الموافقة عليها لأن الحكومة لم تقوم بوضع ميزانية منذ عام .2019