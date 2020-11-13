مواجهات بين شبان فلسطينيين و قوات الاحتلال بمدينة قلقيلية

اندلعت مساء اليوم الجمعة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين و قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية.

و ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على على مفترق مستوطنة "كرني شمرون" المقامة على أراضي شرق قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في المكان، وأغلقت المفترق وشددت من إجراءاتها العسكرية.

ويذكر أن مستوطنة" كرني شمورن"، أقامتها حركة "غوش أمونيم" الاستيطانية في عام 1978 على أراضي قرى كفر لاقف، وجينصافوط، وديراستيا في منطقة وادي قانا.

وتوسعت الأعمال الاستيطانية في المنطقة في الأعوام الأخيرة الماضية بهدف السيطرة على الواد بشكل كامل، ومهد الاحتلال لذلك باعتباره محمية طبيعية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الملعب في مدينة قلقيلية، واندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة الملعب، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وكانت قد اندلعت في وقت سابق من مساء اليوم مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأشار شهود عيان الى أن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمتها الشهر السابق.

وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكا على التوالي.