ليونيل ميسي يتعرض لمشكلة صحية أثناء قمة الأرجنتين وبارغواي

ألقت احداثاً كثيرة بظلالها على نتيجة اللقاء بين الأرجنتين وضيفتها باراغواي، والتي انتهت بـ1-1، وجاءت في إطار الجولة الثالثة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية لمونديال قطر 2022.

و من ابرز الاحداث التي شهدتها المواجهة بين الفريقين، تعرض ليونيل ميسي لمشاكل صحية أثناء اللقاء، حيث كشفت تقرير لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية أن ليو شوهد مرة أخرى وهو يتقيأ، قبل أن يتناول العلكة التي منحها له أطباء المنتخب لتجنب الانزعاج.

وأضاف التقرير أن قائد المنتخب الأرجنتيني،كان يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية، وهو مصحوب بأعراض في الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية

كما تعرض لاعب كتيبة التانغو إسيكييل بالاسيوس لإصابة بليغة، بعد تدخل عنيف من لاعب الفريق المنافس

و من جهة أخرى، و خلال الحصة الأولى، وتحديدا عند الدقيقة الـ29، تدخل لاعب الفريق الضيف أنخيل روميرو على اللاعب من الخلف، في كرة مشتركة، أجبرت نجم فريق باير ليفركوزن على مغادرة اللقاء، ليحل لاعب توتنهام هوتسبير، جيوفاني لو سيلسو، بديلا عنه، ليعلن بعدها منتخب الأرجنتين في بيان رسمي إصابة اللاعب بكسر في منطقة الفقرات القطنية وأنه سيبقى في المستشفى لمراقبة تطور حالته

كما شهد اللقاء أيضاً نشوب نقاش حاد بين أسطورة الأرجنتين ميسي وحكم المواجهة البرازيلي رافائيل كلاوس، في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة (أوليه) الأرجنتينية أن ميسي اصطدم بحكم اللقاء في 3 مناسبات، خصوصا بعد أن ألغى الحكم هدفا للاعب إثر اللجوء لتقنية "فار"