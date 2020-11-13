اتحاد الكرة المصري يقرر إعادة فحص كورونا لمحمد صلاح و يحذف خبر اصابته

بعد إعلان اتحاد كرة القدم المصري إيجابية المسحة التي أجريت لنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح بشأن الإصابة بفيروس كورونا، قام الاتحاد بحذف البيان من صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر.

ووضع الاتحاد بيانا جديدا قال فيه: "أشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا ..

ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

و كان اتحاد الكرة المصري أعلن أن المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اظهرت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا.

و بحسب الاتحاد، فإن محمد صلح أصيب بالفيروس التاجي خلال زيارته لبلاده للمشاركة في مبارايات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، مشيرة الى أنه لا يعاني أي أعراض.

وخضع صلاح للمسحة الروتينية ضمن أعضاء فريق منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة فريق توغو يومي 14 و16 من الشهر الجاري، في إطار تصفيات بطولة الأمم الأفريقية

وباستثناء صلاح، جاءت نتائج مسحات باقي أعضاء الفريق وأفراد الجهاز الفني والإداري للمنتخب سلبية

وصرح اتحاد الكرة في مصر أنه من المقرر خضوع صلاح خلال الساعات المقبلة لمزيد من الفحوصات الطبية لمتابعة حالته الصحية