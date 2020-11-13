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حقيقة إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:29 - 13 نوفمبر 2020
محمد صلاح محمد صلاح
تقارير
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أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة  إصابة اللاعب المصري  محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الى ان المسحة الطبية التي أجريت لصلاح، أظهرت إصابته، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته "إيجابية"، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وكان صلاح خضع للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

فيما جرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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