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الطيران المصري يقصف اماكن الارهابيين في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:05 - 13 نوفمبر 2020
طائرات مصرية تقصف في سيناء طائرات مصرية تقصف في سيناء
تقارير
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شن الطيران الحربي المصري، ظهر اليوم الجمعة، غارات جوية على محافظة شمال سيناء شرقي البلاد

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ "العربي الجديد" إن الطيران الحربي المصري حلق في سماء المحافظة لوقت قصير قبل أن يبدأ في القصف الجوي على مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد سمع دوي انفجارات هائلة في المناطق المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت الغارات مناطق غرب رفح وجنوب الشيخ زويد وجنوب بئر العبد، في مناطق يعتقد تواجد تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي فيها.

وتأتي الغارات بعد يوم واحد من زيارة قام بها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، إلى محافظة شمال سيناء ترافقت مع تشديدات عسكرية كبيرة وقطع للاتصالات والإنترنت.

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