مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة الدون

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تقدم بعرض رسمي إلى خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو من أجل إعادة اللاعب إلى "أولد ترافورد".

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بأن مانشستر يونايتد قد تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى البرتغالي خورخي مينديز من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وكانت "ريكورد" أول وسيلة إعلامية نشرت خبر انضمام رونالدو إلى ريال مدريد في العام 2009، وتعود الآن لتفيد بتحرك "الشياطين الحمر" لاستعادة الدون إلى أسوار مسرح الأحلام "أولد ترافورد"

ورحل كريستيانو رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، عن صفوف مانشستر يونايتد قبل 11 عاما قاصدا نادي ريال مدريد الإسباني، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بلغت حينها 100 مليون يورو، ليستكمل مشوار تألقه في الملاعب رفقة العملاق المدريدي، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف العام 2018 بموجب صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.

ويقترن اسم رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، بالرحيل عن صفوف "البيانكونيري" في الأسابيع الأخيرة، وتشير تقارير إلى أن بطل الدوري الإيطالي يرغب في التخلص من الدون، وراتبه الضخم الذي يصل إلى 28 مليون جنيه إسترليني في العام، وهو اللاعب الأعلى راتبا في صفوف "السيدة العجوز"، حيث يتحصل على راتب أعلى بواقع خمس مرات مما يتقاضاه الأرجنتيني باولو ديبالا زميله في خط هجوم الفريق

وأثرت التداعيات الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالسلب على خزائن الأندية الكبرى في عموم أوروبا والعالم، وهو ما دفعها إلى تقليص حجم نفقاتها، وخفض رواتب اللاعبين لديها، ومن بينها بالطبع يوفنتوس، الذي يرتبط بعقد مع "صاروخ ماديرا" حتى العام 2022.