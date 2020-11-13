ضبط 2 طن صدر حبش فاسد بخان يونس

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني 2 طن صدر حبش فاسد بمحافظة خان يونس.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس، أجرت جولة ليلية مفاجئة لأحد ثلاجات المجمدات بالمحافظة.

وقال مدير مكتب خان يونس بوزارة الاقتصاد علاء البريم، أنه تم تنفيذ هذه الجولة بعد ورود معلومات من مباحث التموين، تفيد بقيام أحد التجار بتخزين وتجميد صدر حبش بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني، وعدم مراعاة لشروط الأمن والسلامة وعدم اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للتخزين.

وبين البريم أنه وبعد معاينة ثلاجة التخزين تبين وجود أجزاء كبيرة بها فساد ظاهري وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتم تحرير محضر ضبط بجميع الكمية (2) طن، بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية بالوزارة.

وشدد البريم، أن الوزارة لن تتهاون مع التجار المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، داعياً التجار إلي التنسيق الكامل مع الوزارة لاتباع الإجراءات السليمة للتخزين.