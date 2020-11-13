نتنياهو يوقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على لقاح كورونا الجديد

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الجمعة، توقيع اتفاق مشركة "فايزر" الأميركيّة للحصول على لقاح لأربعة ملايين شخص.

وقال نتنياهو :" آمل أن يبدأ تزويد اللقاح في شهر كانون ثانٍ/يناير المقبل وأن تزداد وتيرة التزويد لاحقًا وربط ذلك بموافقات السلطات الصحيّة سواءً في "إسرائيل" أو في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "إسرائيل" ستوقّع اتفاقيّات أخرى مع شركات "واعدة" للحصول على لقاحات إضافية.

وأمس، الخميس، أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية" التوصل إلى اتفاق مع الشركة الأميركيّة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أنّ "حقن المواطنين باللقاح الذي يعطى على جرعتين، لن يتاح إلا بعد إصدار التراخيص الملائمة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ووزارة الصحة "الإسرائيلية".

وأوضح البيان أن الشركة الأميركية تعتزم التقدم للحصول على التراخيص نهاية تشرين الأول/ نوفمبر الجاري".

وبحسب البيان، فإن "إسرائيل" ستتسلم اللقاحات خلال كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن تصل كامل الكمية خلال العام 2021 المقبل (دون تحديد موعد الشحنات) أو النسبة التي ستحصل عليها أولا.

ولفت البيان إلى أنه "تسارعت وتيرة التعاون بين وزارة الصحة وشركة فايزر بشكل كبير في الأيام الأخيرة، حيث جرت المفاوضات بروح طيبة، وكما ذكرنا، فقد أدت إلى إنجاز مهم للغاية، حيث باتت "إسرائيل" من أوائل الدول في العالم التي ستحصل على لقاح كورونا".

ونقل البيان عن وزير الصحة "الإسرائيلي"، يولي إدلشتاين، قوله: "شراء اللقاح هي بشرى كبيرة للإسرائيليين، تبذل وزارة الصحة قصارى جهدها لشراء مختلف اللقاحات لتكفي الجميع".