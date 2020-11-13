ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

بايدن يعلق على تحطم مروحية في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:49 - 13 نوفمبر 2020
جو بايدن جو بايدن
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران بسيناء المصرية، أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات، من بينهم أمريكيون.

وقال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".

وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها، بينهم أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات