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الاحتلال يقمع مسيرة سلمية منددة بمصادرة الاراضي في الضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:24 - 13 نوفمبر 2020
غاز مسيل للدموع غاز مسيل للدموع
تقارير
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أصيب مواطنون بالاختناق، نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاههم في مسيرة سلمية منددة بنية الاحتلال الاستيلاء على اراض في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. بحسب الوكالة الرسمية (وفا).

وكانت فصائل العمل الوطني، قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة، وفاء لروح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي استشهد في سجون الاحتلال في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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