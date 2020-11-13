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سابقة.. حكم يضرب مدرب السودان في تصفيات أفريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:08 - 13 نوفمبر 2020
صورة من الفيديو صورة من الفيديو
تقارير
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اعتدى حكم مباراة كرة قدم على مدرب أحد المنتخبات، وأسقطه أرضا، بعد اعتراض الأخير على قرارات تحكيمية.

تلك الواقعة شهدتها موقعة غانا والسودان، الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي انتصر فيها المنتخب الغاني بنتيجة 2-0.

ولكن اللقطة الأبرز في اللقاء جاءت في الدقيقة 38، عندما اعترض مدرب منتخب السودان، الفرنسي هوبير فيلود على عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب "صقور الجديان".

وتوجه الحكم السنغالي ماغيتي نداي بغضب للمدرب الفرنسي، وأمسكه من قميصه قبل أن يدفعه أرضا، في لقطة غريبة جدا.

وانتشر فيديو ضرب الحكم السنغالي لمدرب منتخب السودان على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمثلت غرابة اللقطة بأن الحكم هو من قام بالضرب، وهو أمر غير متعارف عليه في كرة القدم.

وعاد نداي بعد سقوط المدرب الفرنسي، وأشهر له البطاقة الصفراء، بسبب احتجاجه السابق.

 

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