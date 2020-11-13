تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

أعلن مكتب إعلام الأسرى اليوم الجمعة، عن تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى.

ووفق إعلام الأسرى فان تدهورا خطير طرأ على صحة الأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد من طولكرم والذي يقضي حكماً بالسجن 20 عاماً قضى منها 15 عاماً ونصف.

يشار إلى أن الأسير "رداد" معتقل منذ 12/1/2006، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 20 عاماً، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال، ونتيجة سوء وضعه الصحي يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال حيث أنه مصاب بمرض سرطان الأمعاء منذ 9 سنوات.

ويحتاج الأسير "رداد" إلى إقامة دائمة في المستشفى، حيث له مراجعات دورية بشكل مستمر، لتناول العلاج الخاص بمرضه، وهو يتناول عدد كبير من الأدوية والتي تصل إلى 24 حبة دواء يوميا، ورغم ذلك ينقله الاحتلال للمستشفى على فترات متباعدة.

يشار إلى أن الاحتلال لا يعير صحة الأسير أي اهتمام، ويتعامل معه كأي أسير آخر لا يعاني من أي مرض، حتى أنه يقوم بنقله إلى المستشفى بسيارة البوسطة الحديدية مما يؤثر سلباً على وضعه الصحي، نظراً لظروف النقل السيئة في هذه السيارة التي لا تصلح للبشر، وترفض توفير سيارة إسعاف أو سيارة عادية له وصحته في تراجع مستمر.

كما أن الأسير المريض "رداد " يعاني إضافة إلى سرطان الأمعاء، إلى مجموعة من الأمراض الصعبة وأبرزها نزيف حاد في الأمعاء وهزل عام في الجسم وصداع مستمر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وعدم انتظام في نبضات القلب ومن ضيق في التنفس وحساسية في الأنف والتهاب في المفاصل، مما يجعله من أخطر الحالات في السجون.

وتفتقر العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) التي تقدم علاجًا لكل مرض وداء.

وتستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات؛ والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.