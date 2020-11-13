العثور على جثة فتاة في موقف سيارات برام الله

عثرت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة على جثة فتاة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق بوفاة فتاة عشرينية في مدينة رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود فتاة ملقاة في منطقة منخفضة، قرب البناية التي تقطن بها في منطقة عين مصباح.

وأضاف أنه على الفور تحركت قوة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وبحضور وكيل النيابة إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأشار ارزيقات إلى أن وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة، وتحويلها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.