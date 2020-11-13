الرياض تعلن استهداف منصة نفطية قبالة جيزان

أعلنت السعودية فجر اليوم الجمعة اندلاع حريق "قرب" منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجيزان، متهمة الجيش اليمني واللجان الشعبية باستهداف المنصة بزورقين مفخخين مسيرين عن بعد.

وزعمت الرياض "التعامل مع الحريق"، فيما أصدرت وزارة الطاقة فيها بيانا عد الحادثة "استهداف لأمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة".

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيانها إن "حريق جازان عمل إجرامي وإرهابي يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة"، مضيفة أنه "عمل تخريبي يؤثر على الملاحة البحرية ويعرض المياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى"، بحسب مفردات البيان.

وتابع البيان الرسمي السعودي قائلا إن الحريق "نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقهما الحوثيون"، مردفة أنه "لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن القوات المسلحة اليمنية يتبنى الاستهداف.

ويتعرض قطاع الطاقة السعودي لهجمات يمنية وقع أشدها في العام الماضي، على خلفية استمرار حرب التحالف السعودي على اليمن، وما نتج عنها من استشهاد الآلاف، فضلا عن الحصار الاقتصادي وقصف المدارس والمستشفيات، ما أودى بأكثر من 20 مليون يمني إلى حافة المجاعة، ودفع بتفشي الأوبئة في البلد المرهق.