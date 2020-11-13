سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 13/11/2020، تقدمه لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وفق البنك المركزي، حيث تحظى أسعار الليرة اللبنانية اهتماما كبيرا لدى شريحة واسعة من المواطنين والتجار ورجال الأعمال، لا سيما مع حالة التذبذب التي تشهدها الليرة اللبنانية في الآونة الأخيرة، ونرفق لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 13/11/2020.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 13/11/2020

نقابة الصرافين أعلنت عن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 13/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:

شراء = 3850 حدا أدنى.

بيع =3900 حدا أقصى.

الى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 13/11/2020، وسنرفق لكم تحديثات وأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أولا بأول.