أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020، من المقالات التي يبحث عنها المواطن السوري في كل صباح، والتي تهم شريحة كبيرة من رجال الاعمال والتجار في سورية، أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020 حيث تعرضت الليرة السورية الى تذبذب كبير في الآونة الاخيرة، ويأتي هذا التذبذب عقب تطبيق قانون قيصر، ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة. أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020
أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020 وبسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها سوريا, انهـيار تام يشهده الاقتصاد السوري رغم المساعدات المقدمة من الدول الصديقة والمقربة من النظام السوري، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد قانون قيـصر الأمريكي.
سعر صرف الليرة السورية مقابل باقي العملات في العاصمة دمشق :
سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة
سعر الشراء :2630
سعر المبيع :2660
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
سعر الشراء :3103
سعر المبيع :3143
أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
سعر الشراء :340
سعر المبيع :346
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
سعر الشراء :699
سعر المبيع :710
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني :
سعر الشراء :3715
سعر المبيع :3765
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال القطري :
سعر الشراء :720
سعر المبيع :731
سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات في مدينة ادلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
سعر الشراء :2560
سعر المبيع :2590
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
سعر الشراء :3019
سعر المبيع :3059
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
سعر الشراء :331
سعر المبيع: 337
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
سعر الشراء :680
سعر المبيع :691
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني :
سعر الشراء :3615
سعر المبيع :3666
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال القطري :
سعر الشراء :700
سعر المبيع :712
أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020
أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020، إلى هنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إلى نهاية مقلنا حول سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة، والجدير بالذكر أن الليرة السورية تشهد تذبذبات بين الحين والآخر مرتبطة بالأوضاع الراهنة في سوريا والعالم أجمع. أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020