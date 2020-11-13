أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020، من المقالات التي يبحث عنها المواطن السوري في كل صباح، والتي تهم شريحة كبيرة من رجال الاعمال والتجار في سورية، أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020 حيث تعرضت الليرة السورية الى تذبذب كبير في الآونة الاخيرة، ويأتي هذا التذبذب عقب تطبيق قانون قيصر، ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة. أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020 وبسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها سوريا, انهـيار تام يشهده الاقتصاد السوري رغم المساعدات المقدمة من الدول الصديقة والمقربة من النظام السوري، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد قانون قيـصر الأمريكي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل باقي العملات في العاصمة دمشق :

سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة

سعر الشراء :2630

سعر المبيع :2660

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

سعر الشراء :3103

سعر المبيع :3143

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

سعر الشراء :340

سعر المبيع :346

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

سعر الشراء :699

سعر المبيع :710

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني :

سعر الشراء :3715

سعر المبيع :3765

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال القطري :

سعر الشراء :720

سعر المبيع :731

سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات في مدينة ادلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

سعر الشراء :2560

سعر المبيع :2590

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

سعر الشراء :3019

سعر المبيع :3059

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

سعر الشراء :331

سعر المبيع: 337

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

سعر الشراء :680

سعر المبيع :691

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني :

سعر الشراء :3615

سعر المبيع :3666

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال القطري :

سعر الشراء :700

سعر المبيع :712

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020، إلى هنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إلى نهاية مقلنا حول سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة، والجدير بالذكر أن الليرة السورية تشهد تذبذبات بين الحين والآخر مرتبطة بالأوضاع الراهنة في سوريا والعالم أجمع. أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة الموافق 13/11/2020