ضجة كبيرة.. فيديو لشاب مصري يجبر والدته للزحف على الأرض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة، ليرضي زوجته.

وأثار الفيديو حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بانزال أقصى العقوبة بالابن.

ومن جانبه، قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفا.

وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، واللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وبيان مدى حدوثها داخل الشرقية من عدمها، وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.